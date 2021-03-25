شاملة الخدمات.. تحديد مواقع بميسان لإيواء المتضررين في حالات الطوارئ

خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه المحافظ بحضور رؤساء الإدارات الحكومية

ترأس محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري لمناقشة وتحديد مراکز إيواء المتضررين في الحالات الطارئة بالمحافظة؛ وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وقد تم خلال الاجتماع، وضع الحلول المناسبة أثناء وقوع الأزمة لا قدر الله؛ حيث تم تخصيص وتحديد بعض المواقع مثل المدارس وقصور الأفراح والشقق المفروشة؛ لتكون مقرًّا لإيواء المتضررين في حالات الطوارئ، وتوفير جميع الخدمات والاحتياجات الأساسية والضرورية لكل موقع من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه؛ من إعاشة ومياه وكهرباء وأثاث ومستلزمات طبية وصحية.