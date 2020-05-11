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آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص

الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة

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أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة.

وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.

واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.