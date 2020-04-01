"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، والمندق، وبني حسن، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني الباحة سحب رعدية ممطرة

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 03:35 PM

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، والمندق، وبني حسن، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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مديرية الدفاع المدني الباحة سحب رعدية ممطرة

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