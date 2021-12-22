"الأحمري" يزور مقر الأمن البيئي بمحمية الملك سلمان بالجوف

نوه بدور منسوبيه في حماية الغطاء النباتي من الاحتطاب والرعي الجائر

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري مقر قيادة الأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية، وكان في استقباله المشرف على القوة الخاصة للأمن البيئي بالمحمية المقدم عبدالله بن جزاء العتيبي.

وقدّم "الأحمري" شكره لقوات الأمن البيئي على نشاطهم وعملهم ومشاركتهم جولات أعضاء الفرع الميدانيين للمحافظة على تنمية الغطاء النباتي من الاحتطاب والرعي الجائر.

وأكد "الأحمري" أن هذا التعاون يأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة للمضي سعيًا في خدمة هذا البلد، وأن هذا التكامل يصب في مصلحة العمل المشترك بين الجهات الحكومية كلٌ في مجاله.

يُشار إلى أن زيارة "الأحمري" تأتي امتدادًا لزياراته للجهات العسكرية المشاركة في الحملات الميدانية، كما قدّم بهذه المناسبة درع تكريم لقوات الأمن البيئي نظير جهودهم ومشاركتهم في الحملات السابقة.

فيما أكد المقدم العتيبي" أن القوات الخاصة للأمن البيئي هدفها مشترك مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأنهم يسعون جاهدين لحماية المنطقة ، مبديًا استعداده لأي تعاون في كل العمليات الميدانية مع فرع وزارة البيئة، وهذا ما ينبغي على الجهتين عمله للخروج بالتكامل المطلوب.