"آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .

الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .

