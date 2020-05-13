"آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون

يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .
يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .