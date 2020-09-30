"دوريات أفواج بجازان" تحبط تهريب أكثر من نصف طن "قات"

كانت في شاحنة داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة

أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان: الجهات المختصة بقيادة المنطقة تمكنت أثناء تنفيذ مهامها من ضبط كمية تزن نصف طن من القات المخدر في شاحنة، داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة، والقبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية السودانية.

وأشار "الطويان" إلى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة لجهات الاختصاص.

دوريات قيادة الأفواج الأمنية جازان

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30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 03:10 PM

كانت في شاحنة داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة

"دوريات أفواج بجازان" تحبط تهريب أكثر من نصف طن "قات"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان: الجهات المختصة بقيادة المنطقة تمكنت أثناء تنفيذ مهامها من ضبط كمية تزن نصف طن من القات المخدر في شاحنة، داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة، والقبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية السودانية.

وأشار "الطويان" إلى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة لجهات الاختصاص.

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دوريات قيادة الأفواج الأمنية جازان

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