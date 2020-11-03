سعر خام القياس العالمي يرتفع 1,85 %

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.85%.
وسجل "برنت" زيادة عند الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش تعادل 72 سنتًا أمريكيًا ليصل إلى 39,69 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37,65 دولار أمريكي أو ما يعادل 2,28%.النفط أسعار النفط
وصل إلى 39,69 دولار أمريكي صباح اليوم
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.85%.
وسجل "برنت" زيادة عند الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش تعادل 72 سنتًا أمريكيًا ليصل إلى 39,69 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37,65 دولار أمريكي أو ما يعادل 2,28%.