سعر خام القياس العالمي يرتفع 1,85 %

وصل إلى 39,69 دولار أمريكي صباح اليوم

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.85%.

وسجل "برنت" زيادة عند الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش تعادل 72 سنتًا أمريكيًا ليصل إلى 39,69 دولار أمريكي.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37,65 دولار أمريكي أو ما يعادل 2,28%.

النفط أسعار النفط

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03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 01:11 PM

وصل إلى 39,69 دولار أمريكي صباح اليوم

سعر خام القياس العالمي يرتفع 1,85 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.85%.

وسجل "برنت" زيادة عند الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش تعادل 72 سنتًا أمريكيًا ليصل إلى 39,69 دولار أمريكي.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة إلى 37,65 دولار أمريكي أو ما يعادل 2,28%.

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