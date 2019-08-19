السودان .. البشير يصل إلى مقر محاكمته والجلسة علنية

يواجه جملة من الاتهامات "ثراء حرام ومخالفة أمر الطوارئ"

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ إلى مقر محاكمته، اليوم الإثنين؛ حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته في التهم الموجّهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير؛ من أمس الأول السبت إلى اليوم الإثنين؛ لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وينتظر أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بشكل علني، وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير؛ المحامي محمد الحسن الأمين؛ الذي قال "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ووفق موقع "روسيا اليوم" يواجه البشير؛ جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير؛ نفي الاتهامات عن موكلها.