فيديو .."عبدالعزيز بن سلمان": المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية

حذرمن "حملات تشويش" تستهدف قطاع الطاقة في السعودية

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وقال إن
العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة من ملتقى ميزانية 2022، وحذر وزيرالطاقة، من "حملات تشويش" تستهدف قطاع الطاقة في المملكة.

1

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 06:48 PM

حذرمن "حملات تشويش" تستهدف قطاع الطاقة في السعودية

فيديو .."عبدالعزيز بن سلمان": المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,112

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وقال إن
العالم مقبل على أزمة طاقة في حال لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة من ملتقى ميزانية 2022، وحذر وزيرالطاقة، من "حملات تشويش" تستهدف قطاع الطاقة في المملكة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021