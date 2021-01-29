فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 11 وفاة و520 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و520 حالةٍ تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93,8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5,1%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 20 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 04:18 PM

تسجيل 11 وفاة و520 حالة تعافٍ

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و520 حالةٍ تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93,8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5,1%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 20 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .

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