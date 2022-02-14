مصرع شخص وإصابة 30 آخرين في تصادم قطارَيْن قرب ميونخ جنوبي ألمانيا

الشرطة: خدمات الطوارئ توجَد بالموقع.. وجارٍ التحقيق لمعرفة سبب الحادث

قُتل شخص، وأُصيب 30 آخرون على الأقل، اليوم الاثنين في حادث تصادُم قطارَيْن قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وتفصيلاً، نشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطارَيْ ركاب اصطدما ببعضهما في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية .

وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ توجَد في الموقع. هناك جرحى، والخط مغلق تمامًا حاليًا".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.