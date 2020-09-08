"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقة مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.