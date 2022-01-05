"العضيبي" تُدشن تطبيق "كوكيدز" لإيجاد بيئة رقمية آمنة للأبناء

"المقحم": أطفال المملكة يشكلون 39.1% من عدد السكان

أطلقت مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية، تطبيق "كوكيدز" الأول من نوعه للأطفال في المملكة والوطن العربي.



جاء ذلك بهدف إيجاد بيئة رقمية آمنة وفق القيم الشرعية والتربوية من خلال محتوى كرتوني عصري وجذاب.



وقال المدير التنفيذي لأوقاف العضيبي يزيد المقحم: إن ندرة المحتوى القيمي الموجه للأطفال في مختلف وسائل الإعلام وبالأخص "يوتيوب"؛ هي ما حدا بالمؤسسة للوقوف خلف الأعمال الموجهة لأطفالنا والذين يشكلون 39.1% من إجمالي عدد السكان السعوديين.



وأضاف: يستهدف تطبيق "كوكيدز" فئة الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة؛ إذ يساعد في تعليمهم قيماً تربوية وإيجابية بما ينسجم مع الضوابط الشرعية والقيم الأصيلة وعادات المجتمع السعودي.



يذكر أن "العضيبي الخيرية"، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس شؤون الأسرة، نظمت الشهر الماضي في الرياض أول مؤتمر لتطبيقات الأطفال، عرضت فيه التجارب الوطنية الناجحة في مجال تطبيقات الأطفال ومنصاتهم الرقمية.



وتناول أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، كالتنمّر والابتزاز والتحرّش والاختراق السيبراني، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من منظمة "يونيسيف" ومتحدثين محليين من خبراء الطفولة.