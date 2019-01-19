قمة متوترة.. "بوتين" و"آبي" يبحثان خلاف جزر الكوريل

تسميها اليابان "أراضي الشمال" وروسيا "الجنوبية"

يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء المقبل في موسكو؛ لعقد قمة يُتوقع أن يخيم عليها التوتر، بعد أسبوع على إعلان وزير الخارجية الروسي أن موسكو وطوكيو "بعيدتان عن وضع الشريكين".

وسيبحث "آبي" و"بوتين" الخلاف الحدودي حول جزر الكوريل، التي ضمّتها روسيا عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتطالب بها اليابان، وفقاً لـ"فرانس برس".

واعترف المستشار الدبلوماسي للكرملين يورو أوتشاكوف، بأن اللقاء لن يكون سهلاً.

وحال هذا الخلاف دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين، وإن كانت المفاوضات تتواصل رسمياً؛ من أجل التوصل إلى تسوية، فإن النبرة تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبدت الحكومة الروسية استياءها لتصريحات يابانية تلمح إلى استعادة السيطرة على هذه الجزر الواقعة إلى شمال جزيرة هوكايدو اليابانية، التي تُعرف باسم "أراضي الشمال" في اليابان "وكوريل الجنوبية" في روسيا.