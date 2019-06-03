لمدة ثلاثة أيام.. "بلدية عنيزة" تتأهب لبدء احتفالات عيد الفطر

أمسيات شعرية وفعاليات للأطفال وأوبريت رسمي برعاية المحافظ

أنهت بلدية عنيزة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، والذي ستقام فعالياته في مركز الملك فهد الحضاري لمدة ثلاثة أيام، وفي مواقع أخرى، وتحتضن عدداً من الفعاليات الموجهة للأطفال، وتشبع رغبات المجتمع.

وبهذه المناسبة، هنّأ رئيس البلدية المهندس خلف العتيبي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، والشعب السعودي بالعيد السعيد.

وقال المهندس "العتيبي": إن مركز الملك فهد الحضاري أعيد ترميم بنيته التحتية بما يتوافق مع التطور الذي تشهده المملكة بشكل عام، والمنطقة على وجه الخصوص ليتناسب مع مناسبات المحافظة، واستعداداً للحفل الرسمي الذي سيرعاه محافظ عنيزة ثاني أيام العيد إضافة إلى عمل كل الإدارات والأقسام؛ تأهباً للحدث ولتظهر عنيزة بأبهى حلة.

وأضاف "العتيبي" أنه يتم يومياً تحسين المظهر الحظري من خلال عمليات النظافة المكثفة وإزالة الشوائب في الطرق والميادين، كما تم تزيين إنارة كل الميادين والطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن الاحتفالات ستبدأ بفعالية فرحة طفل في ساحة التسوق والمنطقة المركزية ليلة العيد، ثم المعايدة وتوزيع الإهداءات صباح العيد في عدد من المصليات، إلى جانب الأمسيات الشعبية والفقرات المتنوعة التي سيشهدها مركز الملك فهد الحضاري.