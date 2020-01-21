"التعاون الإسلامي": الاعتداء الحوثي على مسجد مأرب يعكس استهانة الميليشيات بالمقدسات

يتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي يوم السبت الماضي، على مسجد في محافظة مأرب اليمنية، راح ضحيته أكثر من مائة شخص وعشرات الجرحى اليمنيين.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا الهجوم الإرهابي يتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ويعكس استهانة تلك الميليشيات بالمقدسات واستباحتها للدم اليمني.



وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي الدائم مع السلطة الشرعية اليمنية والشعب اليمني في محاربة الإرهاب والتطرف، اللذين يقوضان بدورهما مسار الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية، داعياً الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.