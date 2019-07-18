بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة

إزالة ٧٠ حظيرة عشوائية للأغنام مقامة على مساحة 10 آلاف م2

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة.



وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة.