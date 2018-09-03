الزغيبي يشيد بمهرجان بريدة 39 ويطلع على ساحة بيع التمور

أشاد مدير عام المشتريات والمناقصات بوزارة الشؤون البلدية والقروية فهيد الزغيبي بمهرجان تمور بريدة 39 وما يشهده من تنوع ووفرة بالتمور وحركة اقتصادية متميزة، يترجمها توافد آلاف المستهلكين وتجار التمور، حيث زار اليوم مهرجان تمور بريدة واطلع على ساحة بيع التمور، وشاهد عن قرب حركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات في حراج بيع التمور، والتقى المزارعين والباعة والدلالين.



كما اطلع على مزرعة ديرتي التاريخية إحدى الفعاليات المصاحبة للمهرجان، مبدياً إعجابه بمثل هذه الفعاليات الريفية التي تلامس طبقات المجتمع، وتهيئتها بالشكل المثالي الذي يترجم حجم الاهتمام من قبل منظمي المهرجان.



وأشاد بالجهود الملموسة من قبل أمانة منطقة القصيم في إعداد السوق للمزارع والتاجر والمستهلك وتقديم عدد من الخدمات المساندة التي تعكس الجهود المبذولة، مثمناً الدور البارز والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ودعمه المثالي للشباب وللسوق على كافة الأصعدة.