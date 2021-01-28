منخفض يندفع وتقلب وهبات.. ماذا تحمل "أجواء نهاية الأسبوع" للمناطق؟

حوض علوي يقترب يسبب أجواء غير مستقرة على سواحل بالبحر الأحمر

كشفت توقعات مناخية عن اقتراب حوض علوي بارد من شمال المملكة اليوم الخميس، يعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة على سواحل وسط البحر الأحمر خاصة تلك الممتدة من مدينة رابغ ووصولًا إلى مدينة جدة؛ حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية وتهطل زخات خفيفة من المطر، تكون أكثر غزارة على سواحل رابغ يوم الخميس.

وكنتيجة لاقتراب الحوض العلوي البارد من شمال المملكة، تنشأ أيضًا حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي يوم الخميس على أجزاء من منطقة حائل وحفر الباطن، وتهطل زخات خفيفة من المطر، وتترافق الغيوم الماطرة بنشاط في سرعة الرياح التي تثير الأتربة والغبار محليًّا وفق موقع "طقس العرب".

ويتمركز منخفض جوي فوق منطقة بلاد الشام يوم الجمعة، يدفع بكتلة هوائية باردة نحو مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية)؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويسود طقس بارد ومتقلب بين غائم جزئي وغائم غالب، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر.

وتنشط الرياح الغربية المترافقة مع هبات قوية مثيرة للموجات الغبارية يوم الجمعة، وتتدنى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.