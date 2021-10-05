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نوّهت إلى ما قد تشهده المنطقة من أمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

احذروا أثناء القيادة.. تنبيه من "أمن الطرق" لمكة ومحافظات ومراكز تابعة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من "أضم - العرضيات - بني يزيد - قيا - ميسان - يلملم".

ونوّهت، عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- أمطاراً متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة".