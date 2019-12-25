غارات جوية تحصد أرواح 15 متمرداً حوثياً في صعدة

استهدفت تجمعات المليشيا في كتاف

قُتِل 15 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، في غارات جوية على مواقع المليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا المتمردة في مديرية كتاف.

وأضاف أن الغارات أدت إلى مقتل 15 متمرداً وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 06:17 PM

استهدفت تجمعات المليشيا في كتاف

غارات جوية تحصد أرواح 15 متمرداً حوثياً في صعدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل 15 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، في غارات جوية على مواقع المليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا المتمردة في مديرية كتاف.

وأضاف أن الغارات أدت إلى مقتل 15 متمرداً وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.

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