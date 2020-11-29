اتفاقية تعاون تجمع سبيماكو الدوائية و"كيورﭬاك" الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

"السلطان": تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لمواجهة جائحة الوباء

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، مذكرة تفاهم مع شركة "كيورﭬاك" الألمانية الرائدة في البحوث الطبية الحيوية لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم "سبيماكو الدوائية" بتوفير وتوزيع اللقاح في المملكة، وكذلك التمثيل أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص تسجيل اللقاح والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة ببيع وتوزيع واستخدام اللقاح، واشتملت مذكرة التفاهم على أنه بإمكان شركة "سبيماكو الدوائية" توسيع نطاق المشروع ليشمل أيضًا: (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان).

وأكد الدكتور محمد بن سلطان السلطان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو الدوائية"، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واستمرارًا في تحقيق استراتيجية الشركة نحو تحقيق الأمن الدوائي في المملكة.

وأشار "السلطان" أن شركة "كيورﭬاك" الألمانية قامت بإجراء دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية؛ على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021، طبقًا للخطة الموضوعة من قِبَل الشركة، ويتميز اللقاح بظروفه التخزينية الروتينية (2- 8) درجة مئوية؛ مما يسهل عملية النقل والتخزين.

تجدر الإشارة إلى أن "سبيماكو الدوائية" عملت منذ بداية جائحة كورونا المستجد على الحفاظ على الأمن الدوائي للمملكة؛ حيث رفعت الشركة قدراتها الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي، وتمكنت بفضل الله ثم بجهود منسوبيها، من إنتاج أكثر من 1.3 مليار وحدة علاجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020.