مكة.. الجهات الأمنية تباشر واقعة وفاة امرأة

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب وحيثيات القضية

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغًا، يفيد بوفاة امرأة. وقد باشر الهلال الأحمر موقع البلاغ، وبعد الكشف عليها اتضح وجود ضربة في الرأس.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة وحيثيات القضية.


"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 01:33 AM

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب وحيثيات القضية

مكة.. الجهات الأمنية تباشر واقعة وفاة امرأة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغًا، يفيد بوفاة امرأة. وقد باشر الهلال الأحمر موقع البلاغ، وبعد الكشف عليها اتضح وجود ضربة في الرأس.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة وحيثيات القضية.


"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها.

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