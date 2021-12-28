أكثر من 30 ألف مراجع لطوارئ مستشفى أم الدوم بالطائف خلال 2021

بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى أم الدوم التابع لصحة الطائف خلال عام 2021، (30329) مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (15864) مراجعًا.
وأجرى قسم المختبر (18599) فحصًا مخبريًّا. وفيما يخص قسم الأشعة تم عمل (10132) فحصًا.
فيما استقبلت العيادات الخارجية 15864 مراجعًا في الفترة نفسها
بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى أم الدوم التابع لصحة الطائف خلال عام 2021، (30329) مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (15864) مراجعًا.
وأجرى قسم المختبر (18599) فحصًا مخبريًّا. وفيما يخص قسم الأشعة تم عمل (10132) فحصًا.