أكثر من 30 ألف مراجع لطوارئ مستشفى أم الدوم بالطائف خلال 2021

فيما استقبلت العيادات الخارجية 15864 مراجعًا في الفترة نفسها

بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى أم الدوم التابع لصحة الطائف خلال عام 2021، (30329) مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (15864) مراجعًا.

وأجرى قسم المختبر (18599) فحصًا مخبريًّا. وفيما يخص قسم الأشعة تم عمل (10132) فحصًا.

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28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 11:15 AM

فيما استقبلت العيادات الخارجية 15864 مراجعًا في الفترة نفسها

أكثر من 30 ألف مراجع لطوارئ مستشفى أم الدوم بالطائف خلال 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى أم الدوم التابع لصحة الطائف خلال عام 2021، (30329) مراجعًا، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (15864) مراجعًا.

وأجرى قسم المختبر (18599) فحصًا مخبريًّا. وفيما يخص قسم الأشعة تم عمل (10132) فحصًا.

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