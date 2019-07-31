بعد توقُّف 22 عامًا.. "ميامي" في جدة معلنة معاودة هبوط الطائرات الأمريكية

قادمة من مطار "كولومبوس - أوهايو" وعلى متنها 168 حاجًّا

حطت اليوم الأربعاء في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طائرة تتبع لشركة "ميامي" الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس – أوهايو؛ وذلك بعد توقُّف دام 22 عامًا لطيران الولايات المتحدة، وتقل على متنها 168 مسافرًا، وصلوا لأداء فريضة الحج.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني إبراهيم الروساء بقوله: هي أول رحلة لشركة طيران أمريكية تصل إلى السعودية منذ 1997م.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالسعودية، بمتابعة مستمرة من قِبل وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.