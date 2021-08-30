أخضر الطائرة يعبر البحرين.. ويتوج بـ "ذهب الخليج"

توج المنتخب السعودي للكرة الطائرة ( فئة الناشئين ) بلقب البطولة الخليجية السادسة للكرة الطائرة، عقب تفوقه في المباراة الختامية على صاحب الأرض والجمهور المنتخب البحريني بنتيجة (3– 2)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على صالة عيسى بن راشد بالمنامة.

وقدم أخضر الطائرة مستوى مميزاً جداً، نجح من خلاله في إيقاف مصادر القوة للمنتخب البحريني، البطل التاريخي للبطولات الخليجية، ليبرز قتاليته ويفرض أفضليته، حتى تمكن من حسم النتيجة في الـشوط الخامس، معلناً عن تتويجه باللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه، عقب أن اكتفى بالحلول في مركز الوصافة في العام (2011)م بالبحرين، وفي عام (2013) م بالرياض.

وجاءت نتائج الأشواط (25-17) للبحرين (25-23)(25-20) للسعودية (33-31)للبحرين، والشوط الأخير (19-17 ) للسعودية.

الزغيبي: حققنا الأهداف

قدم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله- ولوزير الرياضة بمناسبة حصول المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة على لقب بطولة الخليج.

وأضاف " مشاركة الأخضر الناشئ في البطولة الخليجية جاءت مثمرة، عقب أن حققت كافة الأهداف المرجوة منها و العمل في الفئات السنية يرتكز على خلق جيل مؤسس بشكل علمي صحيح، قادر على المنافسة في مختلف الأصعدة، ويمتلك الرغبة الدائمة في التحليق بالكرة الطائرة السعودية في أجواء الإنجازات ".

وأشار الزغيبي إلى أن المشاركة في البطولة الخليجية وما تحقق خلالها من نتائج مميزة يعد مؤشراً إيجابياً على مستقبل الكرة الطائرة السعودية، نظير المواهب الكبيرة التي تمتلكها، والتي كانت محط إشادة وإعجاب من قبل الجميع، موضحاً بأن هذا المنتخب هو نتاج عمل مكثف قام به الاتحاد السعودي للكرة الطائرة منذ توليه المسؤولية، مؤكداً بأن العمل خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر وتحت تقييم مستمر من أجل إعادة الطائرة السعودية للتحليق بشموخ في الأجواء القارية والعالمية.

