‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

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21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 10:06 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة

‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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