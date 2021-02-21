‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.