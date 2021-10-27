هلال الباحة يرفع جاهزيته استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة بالمنطقة

"الزهراني" أهاب بالجميع للحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها وفقًا للتنبيهات الواردة من العمليات المركزية بالهيئة حول الأمطار الغزيرة التي تمرُّ بها المنطقة والمناطق المجاورة.



وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني الجاهزية التامة لغرف العمليات بالمنطقة لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997)، أو من خلال تطبيق أسعفني أو توكلنا، عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-.



وأوضح الزهراني أن هذه الاستعدادات تأتي بتوجيه المدير العام لفرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي برفع الجاهزية من خلال 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، وبحضور ميداني لمساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية، والوجود على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية.



وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لطالب الخدمة الإسعافية.