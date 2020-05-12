وزير النقل يرعى انطلاق العمليات التشغيلية في مرافق "سال" للشحن

داخل قرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

رعى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، حفل إطلاق مرافق شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بقرية الشحن النموذجية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وحضر اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي ورئيس مجلس إدارة شركة سال للشحن فواز بن محمد الفواز ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة سال محمد بن عبدالله أبو نيان والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري: رغم كل الصعوبات والتحديات الراهنة، التي تُواجه المملكة والعالم، تتواصل في كل مكان من بلادنا الغالية، مسيرة التطوير والإنجازات، برعايةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ عهده الأمين، في تأكيدٍ على أن هذا الوطن المعطاء، يمضي على الدوام على طريق الخير والنماء.

وأضاف: هذا المشروع اللوجستي المتكامل الخاص بشركة سال للشحن سيُحقق نقلةً نوعية وغير مسبوقة في أداء وخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تقديم جميع خدمات مناولة الشحنات العامة والتخصصية مثل المبردات والمنتجات القابلة للتلف والأدوية والسيارات، إلى جانب التوسع في خدمات البريد السريع، والبريد الجوي، وخدمات النقل البري، بالإضافة إلى شحنات التجارة الالكترونية.

وأردف: هذه المشروعات والمرافق المتكاملة، ستدعم، الأهداف الاستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كمحطةٍ محورية للشحنات والخدمات اللوجستية حول العالم، وفق رؤيتها ٢٠٣٠، من خلال الاستثمار الأمثل للموقع المتميز والفريد للمملكة بين قارات العالم، وتقديم خدماتٍ لوجستيةٍ متميزةٍ، تواكب التطور السريع في ربط خدمات النقل الجوي والبري والبحري.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة سال أبرز المواصفات والتجهيزات التي تضمنها المشروع البالغ مساحته ٤٢ ألف متر مربع تشمل ٢٠ ألف متر مربع للمستودعات منها ٦٦٠٠ متر مربع للصادر.. و٦٥٠٠ متر مربع للنقل السريع، إلى جانب ٦٥٠٠ متر مربع للشحنات المبردة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المرافق ٤٥٠ ألف طن سنويا، حيث تتم عمليات المناولة عبر ١٦ بوابة رئيسة، وقد تم تجهيز هذه المرافق بأحدث الأجهزة التقنية.

وقال: شهر سبتمبر من هذا العام سيشهد استكمال مرافق الشحن الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة بمساحة إجمالية ١٣١ ألف متر مربع من بينها مساحة ٦٥ ألف متر مربع للمستودعات، بحيث تُشكل مركزاً أساسياً في المنطقة لتجميع الشحنات العابرة، وذلك من خلال ربطها بقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفق عدد الشحنات إلى وعبر المملكة وجعلها منصة لوجستية عالمية

وقبل أن يأذن وزير النقل ببدء انطلاق العمليات التشغيلية بمرافق شركة "سال" في مطار الملك خالد الدولي، ألقى كلمة قال فيها: رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، تتواصل الإنجازات في بلادنا الغالية، وها نحن اليوم على موعدٍ مع إنجاز آخر نشهد من خلاله إطلاق التشغيل للمرافق الجديدة لشركة سال السعودية للشحن التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتناول الدور الحيوي لعمليات وخدمات الشحن في توفير السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من متطلبات الاقتصاد والتجارة في المملكة بمختلف الظروف.

وقال: هذا المشروع الجديد يُمثل نقلةً نوعية في مجال الخدمات اللوجستية من حيث الطاقة الاستيعابية والقدرة على مناولة مختلف أنواع الشحنات، إلى جانب إسهامها في إعداد وتأهيل كوادرنا الوطنية في عالم الخدمات اللوجستية الحديثة.

وأضاف: المشروع يعد الترجمةَ العملية، لهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحويلها إلى مركزٍ لوجستيٍ عالمي باستثمار موقعها الاستراتيجي المتميز بين قارات العالم.