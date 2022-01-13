غدًا.. افتتاح مهرجان "عسل جازان" من سفوح جبال بلغازي بمشاركة 50 نحالًا

يسعى للتعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية

يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز غدًا، ومن سفوح جبال بلغازي، حفلَ افتتاح "مهرجان عسل جازان" السابع، الذي تُنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان سفر بن سعد الشهراني، أن مهرجان العسل السابع يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها إنتاج العسل، ودعم النحالين.

وأشار "الشهراني" إلى مشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة في المهرجان، إلى جانب ٥٠ نحالًا و٥٠ أسرة منتجة؛ فضلًا عن العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة.