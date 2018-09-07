شاهد فعاليات أشواط التنشيطي الثاني بمهرجان الهجن وختامها.. هنا النتائج

4 آلاف مطية تنافست في 270 شوطاً للفوز بجوائز تجاوز مجموعها 8 ملايين

اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات أشواط التنشيطي الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان محافظة الطائف، وسط مشاركة أكثر من ٤٠٠٠ مطية تنافست خلال أيام التنشيطي الثاني في 270 شوطاً للفوز بجوائز تجاوز مجموعها 8 ملايين ريال.

وخصصت أشواط فترتيْ اليوم الصباحية والمسائية، لفئة "الزمول والحيل" -المطية التي تجاوزت ست سنوات من عمرها- لمسافة 6 كيلومترات بمعدل 9 أشواط مفتوحة و14 شوطاً عاماً؛ حيث بلغ مجموع جوائز الأشواط العامة 602000 ريال موزعة على أصحاب المراكز العشرة الأوائل من كل شوط.

وينال صاحب المركز الأول من كل شوط مبلغ عشرة آلاف ريال، والثاني 8 آلاف ريال، أما الثالث 6 آلاف، والرابع خمسة آلاف، ويكون للفائز بالمركز السادس 3 آلاف، والسابع ألفان وخمسمائة ريال، والثامن 2000 ريال، أما صاحب المركز التاسع فخصص له ألف وخمسمائة ريال والعاشر ألف ريال.

ووضعت اللجنة المنظمة الشوطين الثالث عشر والرابع عشر من أشواط الفترة الصباحية للسودانيات فقط، وحقق المركز الأول فيهما شعار محمد عبيد المري عبر المطيتين "شور" و"حزم"؛ فيما حققت المطية "الرسمية" لهجن الرئاسة أسرع وصول لخط النهاية بمقدار 9 دقائق و34.4 ثانية.

وكانت نتائج المركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي:

الشوط1: (مودة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (غزوان) لهجن الرئاسة

لشوط 3: (الرسمية) لهجن الرئاسة

الشوط 4: (رهد) لهجن النايفات

الشوط 5 (دانة) ل_ العتيلي محمد الوهيبي

الشوط 6: ( جور) لمحمد حمد فطيس المري

الشوط 7: (العنود) لخالد فيصل شريم المري

الشوط 8: (سعود) لسعد عبدالهادي المري

الشوط 9: (شباء) لحمد سالم المري

الشوط 10: (السيف) لسعيد خالد آل عبيد

الشوط 11: (الشايبة) لناصر مسعود المري

الشوط 12: (مزاحم) لمحمد علي الشمري

الشوط 13: (شور) لمحمد عبيد المري

الشوط 14 (الحزم) لمحمد عبيد المري

وجاءت نتائج الفترة المسائية على النحو التالي:

الشوط1: (الوثبة) لهجن الرئاسة

الشوط 2: (هملول) لهجن الرئاسة

الشوط 3: (فتون) لهجن الرئاسة

الشوط 4: (الجذاب) لنايف شيحان الشمري

الشوط 5 (الجذابة) لصويحي نخيلان الشمري

الشوط 6: (ملك) لحسين علي القرشي

الشوط 7: (عنيدة) لفهيد بيشان العجمي

الشوط 8: (هجاد) لصاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد آل سعود

الشوط 9: (الجردا) لمشعل حسن الشريف