القصيم .. القبض على شخصين أتلفا جهاز رصد آلي "ساهر"

في أحد الطرق العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن، أتلفا جهاز رصد آلي (ساهر) في أحد الطرق العامة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.