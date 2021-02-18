لليوم الـ(11).. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بـ 3 مناطق اليوم

بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق، بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال (11) يوماً 92 مسجداً، تم فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين، وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، في تقرير صادر اليوم الخميس، أن المساجد المغلقة ثلاثة في مدينة الرياض، تم رصد خمس حالات إصابة بكورونا في الأحياء التالية: النظيم والسويدي وطويق، وحالة واحدة بمسجد في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة، إلى فتح 9 مساجد اليوم، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجدان في كل من: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ومسجد واحد في المناطق التالية: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي الجميع بالمساهمة في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الله للجميع السلامة والعافية.