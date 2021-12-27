شاهد جرائم المناشير.. "لصوص الاحتطاب" يهددون البيئة بكارثة في شقراء

مطالب عاجلة بالتسييج والحماية والمراقبة والأشجار المعمرة تصارع من أجل البقاء

تصارع الأشجار المعمرة في أودية جبال طويق، بمنتزه الحريق شمال شرق محافظة شقراء، من أجل البقاء؛ بسبب تهديد لصوص الاحتطاب بإبادتها، مستخدمين المناشير الآلية في جرائمهم البشعة، ما ينذر بكارثة تنخر في جسد الغطاء النباتي والبيئة على حد سواء.

والتقت "سبق" بالمواطن عبدالله مشرف الطويل، الذي وثق بعدسته إبادة "لصوص الاحتطاب" عددًا كبيرًا من الأشجار في أودية جبال طويق بمركز الحريق، وبالتحديد في وادي غالة ووادي الحريق الواقعان داخل منتزه الحريق البري؛ إذ تم قصُّ الأشجار المعمرة من أصولها.

وقال "الطويلط: لم تسلم الأشجار المعمرة من لصوص الاحتطاب؛ إذ يعمد أولئك اللصوص لاستخدام "المناشير الآلية" في القضاء على الأشجار المعمرة في أودية المنتزه، مستغلين غياب الجهات الرقابية عن متابعتهم ومحاسبتهم على جرائمهم.

وأضاف: "مررت العام الماضي بأشجار عملاقة، تستهوي المتنزهين ومحبي البر بجمالها وظلالها الوارف، إلا أنني تفاجأت بإتلافها من قبل لصوص الاحتطاب، فلم أجد لها أثرًا هذا العام سوى أصول جذوعها المدمرة؟!".

وتابع الطويل: "واديا غالة والحريق يدخلان ضمن "منتزه الحريق البري" الذي وافقت وزارة البيئة على تخصيصه متنزها بريًا وحمايته من الرعي، ولكن للأسف إننا تفاجأنا هذه الأيام بالاعتداء على أشجارها المعمرة وتدمير الغطاء النباتي تدميرًا كبيرًا من قبل لصوص الاحتطاب في ظل غياب الجهات الرقابية عن جرائمهم في حق البيئة والغطاء النباتي ".

ورصد "الطويل" بعدسته، اعتداء أحد لصوص الاحتطاب على شجرة كبيرة معمرة داخل المنتزه بالقرب من سد الحريق؛ إذ قام اللصوص بقطع جذع الشجر من أصله، ثم قام بدفنه بالتراب لئلا يعثر أحد على آثار جريمته".

وقال "الطويل": هذه الشجرة سقطت العام الماضي جراء السيول، وقام مكتب البيئة بشقراء وعدد من الجهات بإعادة تأهيلها، وتقع الشجرة داخل المنتزه الذي تم تخصيصه منتزها بريًا من قبل وزارة البيئة ومع ذلك لم تسلم من الاعتداء والتدمير".

وأوضح: "جهود وزارة البيئة في تخصيص محميات ومتنزهات ستذهب هباءً، ما لم يتم مراقبة تلك المنتزهات والمحميات وتسييجها بسياج يمنع الاعتداء على أشجارها المعمرة إضافة لمعاقبة المخالفين للأنظمة بكل صرامة".

واختتم "الطويل" حديثه قائلًا: "نناشد وزارة البيئة والمياه والزراعة التدخل العاجل لحماية الأشجار المعمرة في المنتزه، وإنقاذ ما بقي منها قبل فوات الأوان؛ لحماية الغطاء النباتي وزيادة رقعته وفق مبادرة سمو ولي العهد حفظه الله".