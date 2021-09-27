بعد "مفاجأة التأخر".. "تعليم بيشة" يؤكد: تم إيداع الرواتب بالحسابات

لم تصرف في وقتها أسوة بموظفي القطاعات بمختلف مناطق المملكة

أكد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن جزوا الدوسري، إيداع الرواتب لهذا الشهر -قبل قليل- في حسابات معلمي ومعلمات بيشة ومنسوبي الإدارة بعد تأخرها لعدة ساعات على غير المعتاد.

كان معلمو ومعلمات بيشة ومنسوبوها قد فوجئوا بتأخر نزول رواتبهم لهذا الشهر؛ وعدم صرفها في وقتها أسوة بالموظفين في القطاعات كافة بمختلف مناطق المملكة.

0

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 02:04 PM

لم تصرف في وقتها أسوة بموظفي القطاعات بمختلف مناطق المملكة

بعد "مفاجأة التأخر".. "تعليم بيشة" يؤكد: تم إيداع الرواتب بالحسابات

سعود الدعجاني

بيشة

0 268

أكد المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن جزوا الدوسري، إيداع الرواتب لهذا الشهر -قبل قليل- في حسابات معلمي ومعلمات بيشة ومنسوبي الإدارة بعد تأخرها لعدة ساعات على غير المعتاد.

كان معلمو ومعلمات بيشة ومنسوبوها قد فوجئوا بتأخر نزول رواتبهم لهذا الشهر؛ وعدم صرفها في وقتها أسوة بالموظفين في القطاعات كافة بمختلف مناطق المملكة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021