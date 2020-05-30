سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة

سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

فيروس كورونا الجديد

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 02:01 PM

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 34366 حالة

سنغافورة تسجّل 506 إصابات جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت سنغافورة، اليوم، 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34366 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من حالات العدوى الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

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فيروس كورونا الجديد

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