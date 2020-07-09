"أضاحي" توقّع عقدي التوريد والتشغيل لتنفيذ "نسك الحجاج"

وفق شروط شرعية وصحية وإجراءات احترازية وفحص الذبائح بيطرياً

وقع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عقدين؛ الأول توريد الأغنام للهدي والأضاحي والصدقات والفدو مع شركة آفاق للأغذية، والثاني للتشغيل والتي ستتولى عمليات الذبح والتجهيز وكافة الأعمال التشغيلية لموسم حج هذا العام مع شركة منار المشاعر المحدودة.

ونص عقد التوريد على التزام المورد بشروط وضوابط توريد الأغنام من النواحي الشرعية والصحية وتكون من السلالة الرومانية التي تعد من أجود السلالات العالمية بحيث لا يزيد عمر الأغنام على 3 سنوات وسلامتها بيطرياً ومطابقتها شرعياً حيث لا يقل العمر عن 6 أشهر للضان وعام للماعز واستيرادها من الدول المحددة والمصرح بها والتي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصتها الإلكترونية "أنعام" وتأمين العمالة اللازمة لنقل وتوصيل الذبائح بشكل منتظم لنقاط الذبح .

وسيتم تنفيذ النسك خلال الوقت الشرعي ابتداء من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ويستمر حتى غروب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق .

وتتم عمليات التشغيل وسط إجراءات مشددة وفق الشروط الشرعية والاشتراطات الصحية حيث تخضع جميع الذبائح للفحص البيطري قبل وبعد الذبح والتغليف الآمن والصحي للحوم.

ويخضع جميع العاملين في المشروع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة أثناء تأدية النسك خلال موسم الحج .

يشار إلى أن الأضاحي لهذا العام سيتم تنفيذها في مسلخ العكيشية النموذجي في العاصمة المقدسة .

ودعا مشروع المملكة والعربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى الاستفادة من الخدمات التي هيأتها الدولة للتمكن من تنفيذ نسك الأضحية من خلال الشراء من موقع المشروع من خلال الرابط:

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