شاهد.. ماذا فعل "المتقاعدون" للاستمتاع بالسياحة في إسبانيا؟

يقدرون بـ30‎%‎ من القوى العاملة في أوروبا

يعتبر نظام التقاعد الأوروبي من الأنظمة الأكثر تميزاً في العالم؛ لضمانه آلية للترابط بين الأجيال المتعاقبة.

وفي إحصائية نشرها الاتحاد الأوروبي عن أعداد المتقاعدين في أوروبا، بلغ حداً كبيراً قرابة 30‎%‎ من القوى العاملة، بما يقدر بملايين الأشخاص.

وذكر موقع "لوكال" الأوروبي أن مجموعة من الأصدقاء المتقاعدين تحت سن الشباب (45- 60) عاماً، حسب التصنيف الأوروبي، وجدوا حلاً عبقرياً في إسبانيا، بشرائهم قرية مهجورة بالكامل في منطقة جاليسيا، لتحقيق أحلامهم.

وجمع أفراد المجموعة، وعددهم خمسة أفراد من مبلغ 140 ألف يورو (600 ألف ريال سعودي)، فيما بينهم لشراء القرية المهجورة التي ظلت خاوية لمدة 50 عاماً في الريف على مشارف مدينة لوجو في جاليسيا في إسبانيا، ووزعوا الأراضي، وأصبح لكل فرد منزل ومزرعة وأرض لزراعة الخضراوات، وبات المتقاعدون يمارسون الرياضة والتمتع بالأجواء السياحية وأصبحوا، كما ذكروا للموقع الأوروبي "نتمتع بالزراعة والسياحة والمنزل الخاص".

يذكر أن هناك ما يقدر بنحو 3 آلاف قرية مهجورة في إسبانيا، وتتركز في جاليسيا، وقشتالة، وليون، وأرجون، وأستورياس.