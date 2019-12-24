"العصيمي" إلى رتبة "عقيد" بمرور مكة

قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور مدير شعبة الحوادث العقيد فيصل الزهراني، الرتبة الجديدة للعقيد غازي مساعد العصيمي مساعد مدير شعبة الحوادث، بعد صدور أمر كريم بترقيته.

من جانبه عبّر العقيد العصيمي، عن سعادته بهذه الثقة الملكية؛ سائلًا الله أن تكون له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

العصيمي رتبة عقيد مرور مكة

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24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 12:03 PM

"العصيمي" إلى رتبة "عقيد" بمرور مكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور مدير شعبة الحوادث العقيد فيصل الزهراني، الرتبة الجديدة للعقيد غازي مساعد العصيمي مساعد مدير شعبة الحوادث، بعد صدور أمر كريم بترقيته.

من جانبه عبّر العقيد العصيمي، عن سعادته بهذه الثقة الملكية؛ سائلًا الله أن تكون له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

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العصيمي رتبة عقيد مرور مكة

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