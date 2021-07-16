الطائف.. توجيه بمضاعفة الرقابة البلدية الموسمية وضبط التجاوزات

120 جولة ميدانية شملت أكثر من 700 مرفق تجاري.. "رصد وامتثال"

وجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بمضاعفة الجهود الرقابية على المرافق والمنشآت والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام؛ لتعزيز الرقابة البلدية وضبط التجاوزات ومعالجة الملاحظات، ومراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود تطبيق خطة العمل البلدي خلال موسم الحج للعام الحالي.

ونفّذت الفرق الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، 120 جولة رقابية ميدانية على محالّ بيع العصائر والفواكه ومحلات بيع الوجبات السريعة والمخابز، وشملت الجولات أكثر من 700 مرفق تجاري، ضمن برامج الرقابة الموسمية المكثفة.

ورصدت الفرق امتثال الأنشطة بالإجراءات الوقائية وتطبيق الوسائل اللازمة للوقاية كالتباعد الجسدي وملصقات تحديد الأماكن وتوقير أجهزة قياس الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا، كما التزمت الأنشطة التي شملتها الجولات الرقابية بالاشتراطات الصحية وتطبيق التعليمات واللوائح الخاصة بالأنشطة الغذائية، غير أنها ضبطت بعض المحال التي خالفت الاشتراطات الصحية بتدني مستوى النظافة وعدم حفظ المواد الغذائية بالطرق الصحية، وتم تطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين.

وتهدف الجولات الرقابية إلى ضمان سلامة المعروضات من المواد الغذائية، وامتثال المرافق بالإجراءات الوقائية، لاسيما وأن الطائف تشهد إقبالًا متزايدًا خلال إجازة الحج من الزوار المصطافين.