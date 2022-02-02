"البنتاغون": مناوراتنا البحرية الجارية بالخليج العربي لا تأتي من عدم

"كيربي" قال إن خطر إيران يتزايد بالمنطقة.. ونعمل مع شركائنا لمواجهته

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي للعربية، مساء الثلاثاء، إن مناورات الولايات المتحدة الأمريكية البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم، وفقًا للعربية نت.

وأوضح البنتاغون أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة وأن أمريكا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.