مُختص يكشف المفاجأة.. إلى كم شخص ينتقل "أوميكرون" بعطسة واحدة؟

قال: مُقلق بشكل خاص على الأطفال.. وتعدى خطورة الحصبة في العدوى

كشف طبيب مختص في مجال المناعة، أن حامل متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالى مائة شخص عند العطس مرة واحدة.

وقال فلاديمير بوليبوك، في حديث تلفزيوني: "حتى الآن، لم يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى. كانت الحصبة تُعتبر أكثر الأمراض المعدية؛ لكن أوميكرون تجاوزها".

وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن هذا المتحور من الفيروس، ينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية، كالسعال من شخص لآخر.

وتابع الطبيب: "أعتقد أنه حتى خلال الكلام والتنفس الطبيعي والتثاؤب يمكن إطلاق رذاذ يحتوي على جزيئات من اللعاب والمخاط، فيه ما يكفي من الفيروسات لإصابة شخص آخر. إذا سعل أو عطس شخص ما بمفرده، فهذه الكمية تكفي لنقل العدوى إلى مئة آخرين".

وشدد على أن "أوميكرون"، خطير بشكل خاص على الأطفال.

وأمس قالت "آنا بوبوفا" رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور": تم تسجيل وجود سلالة "أوميكرون" في 13 منطقة روسية. وأشارت إلى أنه تم اكتشاف 305 حالات إصابة بهذا المتحور في البلاد. ووفقًا لها، تم تسجيل حالات دخول هذه السلالة إلى روسيا من 25 دولة.

بدوره، ذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الوضع مع انتشار "أوميكرون" في الدول الأخرى صعب للغاية؛ لذلك يتم فرض حالة التأهب القصوى في منظومة الرعاية الصحية في روسيا.