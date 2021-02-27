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"سركيسيان" أشار إلى أن الإجراء غير دستوري

الرئيس الأرميني يرفض اعتماد أمر "باشينيان" بإقالة قائد الجيش

أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم (السبت)، رفضه التوقيع على أمر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالة قائد الجيش.

وأوضح "سركيسيان" في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة أوردته "رويترز"، رفض إقالة رئيس أركان الجيش أونيك جاسباريان، لعدم دستورية الإجراء.