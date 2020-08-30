بعد وعكة "حساسية الغذاء".. مدير "صحة عسير" يغادر السرير الأبيض

ترك المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج

تماثل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، للشفاء؛ وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام، وكانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس كورونا، سليمة -ولله الحمد-.

وغادر العسيري المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج؛ مطمئناً الجميع بأن صحته في تحسن مستمر -بفضل الله- وقدم شكره وتقديره البالغ للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اتصالهما والاطمئنان على صحته، سائلاً الله تعالى أن يحفظهما من كل مكروه ويديم عليهما موفور الصحة والعافية.



كما قدم شكره لكل من سأل أو تواصل معه للاطمئنان على صحته، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وألا يريهم مكروهاً في عزيز لديهم.