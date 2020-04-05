"سافر مع أوليد" جولات سياحية مثيرة دون تكلفة في زمن الكورونا

انتشرت في العالم بسبب الحظر

اخترع التلفزيون المهندس الكهربائي الاسكتلندي جون بيرد، وظهر أول جهاز خلال الفترة من عام 1925 و1930، وتوالت بعده عمليات تطوير التليفزيون وشاشاته، وشملت بعد ذلك عددًا كبيرًا من المخترعين والشركات حتى وصل إلى الشكل الحالي.

وظلت عمليات البث الشائعة للصورة التلفزيونية حتى منتصف الستينيات تقتصر على اللونين الأبيض والأسود، حتى بدأت في الانتشار الصورة التلفزيونية الملونة عبر شاشات أنواع التلفزيون سي آر تي التي تُعد من أول أجيال الشاشات التلفزيونية، ثم جاءت شاشات البلازما، وبعدها إل س دي، وبعدها إل إي دي، وأخيرًا ظهور شاشات "أوليد"، وهي أحدث الشاشات في تقنياتها وتحتوي على آلاف الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ذاتيًّا والتي توفر صورًا أكثر سطوعًا وغنى بالألوان، وتكون مصنوعة من مركبات عضوية تضيء عند توصيلها بالكهرباء.

إلى ذلك فقد استغل المبتكرون سطوع هذه الشاشات، بسبب الإجراءات الصارمة وتوقف التنقل والسفر عبر بلدان العالم المختلفة بسبب كورونا؛ مما جعل شركات الإنتاج تستغل الوضع وتبث إنتاجها الدرامي السياحي من مسلسلات وبرامج تلفزيونية، وتقدم فرصة لمشاهدة مجموعة من أشهر وأجمل الوجهات السياحية في العالم، ووجدت الفكرة رواجًا هائلًا في أوروبا وأمريكا.

وهذه قائمة أفضل الوجهات السياحية المقترنة برحلة سياحية افتراضية.

"لعبة العروش "

أصبحت إيرلندا الشمالية واحدة من الوجهات السياحية المفضلة بفضل هذا الإنتاج الدرامي الكبير، والذي تم تصوير مشاهده في أنحاء متفرقة من البلاد؛ حتى إن الشركات السياحية اعتادت على تنظيم جولات سياحية في مواقع تصوير المسلسل للسائحين من محبي المسلسل، ووفر الاستمتاع بمشاهدة المناطق الطبيعة الخلابة والجبال والمراعي والغابات في إيرلندا الشمالية.

داون تاون آبي

منزل "داون تاون آبي" يُظهر الإطار التاريخي وهو قلعة هايكليري العريقة في نيوبري، التي تقع على بُعد أقل من 70 ميلًا من لندن، وعادة ما تنظم جولات للزوار في داخل القلعة، وكذلك الحدائق الجميلة التي تحيط بها، بالإضافة إلى جمال الريف الإنجليزي.

ممشى الموت

تم تصويره في ولاية جورجيا؛ وتحديدًا في مدينة سينويا الجميلة، وخلال الأحداث تشاهد أيضًا شوارع هذه المدينة الجميلة ومعالمها السياحية الجذابة

The Bachelor

المياه الزرقاء المتلألئة والشواطئ الرملية الساحرة لجزر البهاما تتوافر في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام، والحياة في جزر الباهاما ومنتجعاتها السياحية الفخمة، وهذا البرنامج يستعرض أجمل شواطئ جزر الباهاما.

الضائع

تستمتع بمشاهدة أحداثه المثيرة والتعرف على لمحات من الجمال الطبيعي المذهل لجزيرة أواهو في ولاية هاواي الأمريكية وشواطئها الساحرة ذات الرمال الناعمة والتي تزينها الأشجار.