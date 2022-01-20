"تعليم مكة": 820 موجهًا وموجهة صحية يتابعون الخطة الصحية لـ200 ألف طالب

80 زيارة أسبوعية بهدف تعزيز تطبيق معايير الوقاية وتوزيع المعقمات والكمامات

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، 820 موجهًا وموجهة صحية لمتابعة العودة الحضورية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بواقع 80 زيارة أسبوعية للمدارس؛ بهدف تعزيز تطبيق معايير الوقاية وتوزيع المعقمات والكمامات على 800 مدرسة ابتدائية وروضة، إلى جانب توزيع 6000 مادة توعوية صحية، وتوثيق العلاقة بين 800 مدرسة ابتدائية وروضة مع المراكز الصحية.

وعقدت إدارة تعليم مكة المكرمة شراكات مع وحدة "ارتقاء" لتوعية أولياء أمور طلاب وطالبات مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بأهمية العودة الحضورية، بعنوان "عودة آمنة.. لأجيال واعدة"، ثقّفوا خلالها بكيفية رعاية أبنائهم والتزامهم بالكمامة والتباعد من لحظة خروجهم من المنازل، إضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية للموجهين الصحيين والموجهات الصحيًّات بالمدارس الابتدائية والروضات بعنوان "بروتوكولات العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا"، وتثقيف المجتمع التعليمي بهذه البروتوكلات الصحية.