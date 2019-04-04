إضافة لـ6 مناطق أخرى.. العاصمة على موعد مع "نهاية أسبوع ماطرة"

حالات تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتتواصل لمساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر النظاًّم الالي للإنذار المبكر، تنبيهات لـ8 مناطق؛ 7 منها لحالات أمطار متفاوتة؛ وذلك خلال الساعات القادمة.

الرياض

وأوضحت الأرصاد في تنبيهها المتقدم للرياض، أن المنطقة ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في كل من: (الخرج، والرياض، والأفلاج، والقويعية) تشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة، تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى التاسعة مساء.

تبوك

وفي تنبيه لتبوك، أفادت الأرصاد بأن الحالة هي نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار الذي يحدّ من الرؤية الأفقية، تشمل تيماء والقييبة والعلا، تمتد إلى تبوك والأجزاء المجاورة، بدءًا من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء.

نجران

وتتعرض نجران -بحسب الأرصاد- إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل نجران وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهرًا للعاشرة مساء.

جازان

ونبّهت الأرصاد، جازان من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل فيفا، والعارضة، والدائر، وهروب، والخوبة، والأجزاء المجاورة، من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

عسير

وأقادت الهيئة بأن منطقة عسير تتعرض لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تشمل: (أبها، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، والنماص، وبللسمر، وسبت العلايا) تمتد شرقًا إلى تثليث وبيشة، والأجزاء المجاورة، من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء.

الباحة

وتشهد منطقة الباحة نفسَ الحالة الجوية؛ وفق تنبيه الأرصاد بكل من: (الباحة، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة)، من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

مكة المكرمة

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بكل من: (الطائف، والهدا، والشفا، وشقصان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة) تمتد شرقًا للمويه وتربة وظلم والخرمة، وتبدأ الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الثامنة مساء.

الشرقية

وتشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل: (الدمام، والظهران، والخبر، والأحساء، والقطيف، والجبيل)، وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة في الثانية ظهرًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساء.