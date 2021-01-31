شاهد.. أمير عسير يفتتح أول مصنع لـ"أشرطة وأجهزة السكر" بالشرق الأوسط

بـ"المدينة الصناعية" التابعة لـ"مدن".. و"السالم" يبلور الصورة ويثمّن الاهتمام

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أول مصنع من نوعه في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج أشرطة وأجهزة قياس سكر الدم؛ وذلك في المدينة الصناعية بعسير التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

من جانبه، ثمّن مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، حرص الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على دعم القطاع الصناعي بالمنطقة؛ حيث أعلن الأمير خلال العام الماضي 2020م تخصيص أكثر من 17 مليون م² للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير والتي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومترًا شمال غرب محافظة خميس مشيط)؛ مضيفًا أن الأمير يواصل اليوم دعمه لجذب وتوطين الاستثمارات في منطقة عسير بافتتاح مصنع "ديانا الطبية".

وقال إن مصنع "ديانا الطبية" يقع على مساحة 4813م²، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 500 مليون شريط و1.5 مليون جهاز قياس سكر الدم سنويًّا، ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مبينًا أن المشروع يضم مختبرًا للأبحاث لاختبار العينات وتحري دقة القياس قبل خروج المنتجات من المصنع.

وأشار إلى أن "مدن" من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي؛ تعمل على تحقيق متطلبات الأمن الدوائي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتداعياتها على الاقتصادات العالمية؛ حيث ساهمت في ذروة الأزمة بتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية والغذائية المختلفة.

يُذكر أن المدينة الصناعية بعسير تأسست عام 1990م على مساحة 2.7 مليونم² وهي مطورة بالكامل وتضم 157 عقدًا صناعيًّا وخدميًّا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تشمل العديد من الصناعات أبرزها: المنتجات الغذائية، المنتجات الصيدلانية، المعدات الكهربائية، صناعة الخشب ومنتجاته والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها، والملبوسات، المنسوجات، وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، ومنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، كما تتميز المدينة الصناعية بعسير بقربها من مطار أبها الدولي على مسافة 23كم.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.