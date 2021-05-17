"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال

قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة
قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.