"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال

أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة

قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 10:00 PM

أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة

"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال

هادي العصيمي

الرياض

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قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

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