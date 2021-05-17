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أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة

"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال

قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.