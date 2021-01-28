عملية استخبارية نوعية.. العراق يقضي على قيادي كبير في "داعش"

الإرهابي يسمي نفسه "نائب الخليفة"

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الخميس)، أن قوات الأمن العراقية قتلت قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق على نفسه "نائب الخليفة" و"والي العراق".

وقال "الكاظمي" في تغريدة على "تويتر": "شعب العراق، إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".